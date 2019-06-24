Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2019 13:02

Переговоры о слиянии Fiat Chrysler и Renault могут возобновиться в ближайшее время - WSJ

Переговоры о слиянии производителей автомобилей Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Renault SA, завершившиеся безрезультатно в начале июня, могут возобновиться в ближайшее время в зависимости от итогов двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Японии, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник состоится общее собрание акционеров Nissan, партнера Renault по альянсу. На голосование будет вынесен вопрос о новых назначениях в совет директоров компании, и если предложения руководства будут одобрены, совет будет преимущественно состоять из независимых директоров, которые могут более благосклонно отнестись к перспективам слияния Renault с FCA.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом G20 в Осаке. Ожидается, что лидеры двух стран будут обсуждать перспективы альянса Renault и Nissan, которому в этом году исполняется 20 лет.

В обоих мероприятиях будет участвовать председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар.

По словам информированных источников, руководство всех трех компаний (FCA, Renault и Nissan) допускает мысль о возобновлении переговоров о слиянии, хотя и опасается, что взаимные условия помешают успеху сделки.

Объединение Renault с FCA может привести к созданию автогиганта с капитализацией порядка $37 млрд, годовой выручкой около 170 млрд евро и мощностями по выпуску 9 млн автомобилей в год, что поставило бы его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.

Переговоры о слиянии были прекращены в начале июня отчасти из-за позиции французских властей, владеющих 15% Renault, а отчасти - из-за отсутствия энтузиазма у руководства Nissan, имеющего два места в совете директоров Renault. Nissan существенно превышает Renault по количеству выпускаемых автомобилей, однако компании принадлежит всего 15% неголосующих акций французского партнера, тогда как Renault владеет 43,4%-ной долей в Nissan.

Источники полагают, что Nissan будет готов поддержать объединение Renault с FCA, если в рамках сделки французская компания согласится снизить свою долю в Nissan, при этом партнеры по альянсу, в который также входит японская Mitsubishi, получат большую независимость в принятии решений.

Акции Renault поднимаются на 0,9% на торгах в Париже в понедельник, стоимость акций FCA в Милане и Nissan в Токио практически стабильна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, FCA, RENAULT, СЛИЯНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]