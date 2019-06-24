Переговоры о слиянии Fiat Chrysler и Renault могут возобновиться в ближайшее время - WSJ

Переговоры о слиянии производителей автомобилей Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Renault SA, завершившиеся безрезультатно в начале июня, могут возобновиться в ближайшее время в зависимости от итогов двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Японии, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник состоится общее собрание акционеров Nissan, партнера Renault по альянсу. На голосование будет вынесен вопрос о новых назначениях в совет директоров компании, и если предложения руководства будут одобрены, совет будет преимущественно состоять из независимых директоров, которые могут более благосклонно отнестись к перспективам слияния Renault с FCA.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом G20 в Осаке. Ожидается, что лидеры двух стран будут обсуждать перспективы альянса Renault и Nissan, которому в этом году исполняется 20 лет.

В обоих мероприятиях будет участвовать председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар.

По словам информированных источников, руководство всех трех компаний (FCA, Renault и Nissan) допускает мысль о возобновлении переговоров о слиянии, хотя и опасается, что взаимные условия помешают успеху сделки.

Объединение Renault с FCA может привести к созданию автогиганта с капитализацией порядка $37 млрд, годовой выручкой около 170 млрд евро и мощностями по выпуску 9 млн автомобилей в год, что поставило бы его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.

Переговоры о слиянии были прекращены в начале июня отчасти из-за позиции французских властей, владеющих 15% Renault, а отчасти - из-за отсутствия энтузиазма у руководства Nissan, имеющего два места в совете директоров Renault. Nissan существенно превышает Renault по количеству выпускаемых автомобилей, однако компании принадлежит всего 15% неголосующих акций французского партнера, тогда как Renault владеет 43,4%-ной долей в Nissan.

Источники полагают, что Nissan будет готов поддержать объединение Renault с FCA, если в рамках сделки французская компания согласится снизить свою долю в Nissan, при этом партнеры по альянсу, в который также входит японская Mitsubishi, получат большую независимость в принятии решений.

Акции Renault поднимаются на 0,9% на торгах в Париже в понедельник, стоимость акций FCA в Милане и Nissan в Токио практически стабильна.