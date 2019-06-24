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СНГ 24.06.2019 13:17

Козак обсудит в понедельник в Кишиневе ключевые вопросы российско-молдавских отношений

Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Молдова Дмитрий Козак приезжает в понедельник в Кишинев во главе представительной правительственной делегации.

В администрации президента Молдавии сообщили "Интерфаксу", что договоренность о визите была достигнута в пятницу в ходе встречи президента Молдавии Игоря Додона с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась в Минске.

В состав делегации входит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который год назад был назначен сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он впервые приезжает в Молдавию, так как комиссия не работает на протяжении трех лет. Прежние молдавские власти отказывались от сотрудничества с Россией, сопредседатель комиссии с молдавской стороны так и не был назначен.

В ходе встречи с Медведевым в Минске, президент Додон сообщил, что в ближайшие дни назначит сопредседателя межправкомиссии с молдавской стороны. Им станет вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, который до назначения в состав правительства 8 июня был советником президента.

В состав российской делегации входят также представители различных министерств и ведомств, которые обсудят вопросы сотрудничества в разных областях.

Додон отметил на своей странице в facеbook, что Козак "проведет переговоры со всем высшим руководством Молдовы с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений".

Козак проведет встречи с Додоном, премьер-министром Майей Санду, председателем парламента Зинаидой Гречанной. Во вторник российская делегация отправится в Тирасполь, где будет иметь встречи с руководителями местной администрации.

Козак приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдавии находились европейский комиссар Йоханнес Хан и директор бюро Восточной Европы Госдепартамента США Бред Фреден. После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Санду, и Партией социалистов Додона. Они сформировали новое правительство во главе с Санду, прежнее правительство Демпартии было смещено. Правительство приступило к работе неделю назад, а 14 июня прежние власти сложили полномочия, при этом многие лидеры Демпартии в спешном порядке покинули страну в тот же вечер.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ВИЗИТ


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