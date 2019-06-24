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Дальнее зарубежье 24.06.2019 13:30

Кандидат в премьеры Великобритании Хант призвал Бориса Джонсона набраться смелости и поучаствовать с ним в дебатах

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, участвующий в гонке за пост премьер-министра Великобритании, обратился к своему конкуренту Борису Джонсону с призывом принять участие в совместных дебатах, сообщает газета The Times.

Хант обвинил Джонсона в том, что тот "категорически отказывается участвовать в телевизионных дебатах".

"Первые дебаты, на которые пригласили Бориса, пройдут завтра вечером на Sky News. Я там буду. И, Борис, не будь трусом, соберись с духом и покажи стране, что ты можешь справиться с пристальным вниманием, которое привлекает самая сложная работа в Великобритании", - написал Хант в колонке Times.

Хант заметил, что он хотел бы обсудить с Джонсоном не его личную жизнь, а политические вопросы, в том числе Brexit. Также Хант призвал Джонсона к открытой и честной гонке.

"Я не заинтересован в том, чтобы обсуждать частную жизнь Бориса. Но я хочу спросить, каким образом он намерен гарантировать о, что мы выйдем из ЕС 31 октября, если парламент проголосует против Brexit без сделки, как он сделал в марте", - заявил Хант.

Также Хант напомнил, что за последний год он появился в эфире программы Today на радио BBC 16 раз за последний год, в то время как Борис Джонсон - только один.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что соседи вызвали полицию в дом, где проживает Джонсон со своей партнершей Кэрри Симондс. Причиной для вызова полиции стала громкая ссора пары рано утром в пятницу.

Джонсон и Хант в настоящее время участвуют в предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны.

Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте свою бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Ожидается, что результаты голосования станут известны на неделе, начинающейся 22 июля.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, КАНДИДАТЫ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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