Mazda отзывает в РФ более 900 машин из-за проблем с двигателем

Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 938 автомобилей Mazda 6 и CX-5, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные c апреля 2013 по август 2018 гг.

"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в худшем случае это может привести к остановке двигателя.

"Мазда Мотор РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Как уточняется, будет выполнена "проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновленным программным обеспечением".

Для владельцев ремонт будет бесплатным.