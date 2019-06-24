Mazda отзывает в РФ более 900 машин из-за проблем с двигателем

Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 938 автомобилей Mazda 6 и CX-5, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).
Отзыву подлежат машины, проданные c апреля 2013 по август 2018 гг.
"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в худшем случае это может привести к остановке двигателя.
"Мазда Мотор РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Как уточняется, будет выполнена "проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновленным программным обеспечением".
Для владельцев ремонт будет бесплатным.
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