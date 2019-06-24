В винных подвалах Молдавии открыли подземную церковь

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир освятил новую церковь, которая открылась в знаменитых Криковских винных подвалах, сообщает в понедельник на сайте митрополии.

Подземный храм, расположенный на Криковском винном комбинате, по словам митрополита, является уникальным для Молдавии. Церковь будет доступна для посещения многочисленным туристам и паломникам, ежедневно прибывающим в Молдавию.

Винные подвалы Крикова являются вторыми по величине среди винных погребов Молдавии и простирается на 120 километрах лабиринтных дорог. Туннели образовались в XV веке в результате добычи известняка для строительства Кишинева. В 1950-е годы они были преобразованы в подземный винный торговый центр. Половина дорожного полотна используется для хранения вина.

Так называемые улицы подземного города названы в честь вин, которые там хранятся. Этот "винный город" имеет свои склады, дегустационные залы и другие подземные объекты. Глубина подвалов имеет до 100 метров под землей и хранит 1,25 млн. бутылок редких вин. Самое старое вино датируется 1902 годом. Идеально подходящую для вина температуру 12 °C поддерживают круглый год.