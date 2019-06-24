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Дальнее зарубежье 24.06.2019 14:32

Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить противостояние Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает агентство Associated Press.

В городе Джидда госсекретаря приветствовали новый посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид, а также министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асаф.

Позднее в Джидде у Майка Помпео запланированы встречи с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. С ними Помпео обсудит способы борьбы с негативным влиянием Ирана на Ближневосточный регион, отмечает госдеп США.

Поездка в Саудовскую Аравию проходит в рамках тура Помпео 23-30 июня. После поездки в Саудовскую Аравию Помпео поедет в ОАЭ, Индию, Японию и Южную Корею.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]