Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить противостояние Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает агентство Associated Press.

В городе Джидда госсекретаря приветствовали новый посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид, а также министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асаф.

Позднее в Джидде у Майка Помпео запланированы встречи с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. С ними Помпео обсудит способы борьбы с негативным влиянием Ирана на Ближневосточный регион, отмечает госдеп США.

Поездка в Саудовскую Аравию проходит в рамках тура Помпео 23-30 июня. После поездки в Саудовскую Аравию Помпео поедет в ОАЭ, Индию, Японию и Южную Корею.