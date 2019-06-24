Страховщики в Азербайджане намерены ускорить процесс страхового регулирования за счет автоматизации Формы №4

Страховщики в Азербайджане планируют автоматизировать выдачу документа "Форма №4", заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (ISB) Рашад Ахмедов.

"В эту пятницу (28 июня – ИФ) мы планируем провести презентацию Системы централизованной регистрации и регулирования посредством единой информационной системы страховых требований по обязательным видам. Эта система, в первую очередь, позволит нам автоматизировать выдачу документа "Форма №4", что значительно ускорит процесс страхового регулирования", - сказал Ахмедов на страховом семинаре в понедельник.

А.Мамедов