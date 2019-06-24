Правящая партия "Грузинская мечта" пошла навстречу требованиям оппозиции и заявила о намерении провести досрочные выборы в парламент Грузии в 2020 году по пропорциональной системе.

"Выборы пройдут при нулевом проходном барьере. Это означает, что в парламенте будут представлены практически все партии, которых поддерживают избиратели", - огласил в понедельник лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили решение политсовета партии.

Иванишвили признал, что грузинская общественность требует перемен.

"За требованиями общественности обязательно последуют правовые результаты. Должны быть наказаны те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил силу", - сказал лидер "Грузинской мечты".

В Тбилиси уже четвертый день проходят акции протеста с требованиями отставки министра внутренних дел и изменения избирательной системы с мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную.

Таким образом, правящая партия удовлетворила лишь часть требований участников протестов.