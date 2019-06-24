Казахстан в перспективе хочет увеличить добычу нефти на 16%, стимулировать развитие нефтегазохимии

Казахстан в ближайшие годы планирует увеличить добычу нефти с текущих 90 млн тонн в год до 104-105 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в ходе Форума будущих лидеров.
В 2018 году Казахстан добыл 90,3 млн тонн нефти.
"Предполагаем, что в ближайшие годы будет 104-105 млн тонн, плюс у нас довольно много попутного нефтяного газа. Предполагаем, что одним из путей использования будет развитие нефтегазохимии", - сказал он, отметив, что Казахстан дает "беспрецедентные льготы" производителям нефтегазозимических продуктов.
Бозумбаев также выразил мнение, что мировой "спрос на нефть выйдет на пик к 2030 году, потом будет небольшое снижение, к 2050 году будет потребляться 95-96 млн б/с, это будет связано с развитием транспорта".
По его оценкам, потребление газа в мире не будет падать, а мировой спрос на уголь снизится в 2 раза к 2050 году. По мнению Бозумбаева, использование возобновляемых источников энергии в мире будет расти ввиду снижения стоимости генерации на основе ВИЭ.
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