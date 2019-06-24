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СНГ 24.06.2019 14:45

В ПАСЕ поступили запросы о проведении дебатов по MH17 и неплатежам Россией взносов в СЕ

В ПАСЕ рассмотрят вопрос о проведении срочных дебатов в ходе летней сессии относительно расследования гибели рейса MH17 и о платежах России взносов за членство в организации.

"Поступило два запроса о (проведении - ИФ) срочных дебатов", - говорится в сообщении ПАСЕ в твиттере.

Дебаты запрошены по двум темам. Тема одного из них - "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы". Согласно документам ПАСЕ, запрос поступил от Европейской группы консерваторов.

Кроме того, проступил запрос на дебаты по теме недавнего доклада относительно катастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17 в Донбассе, чтобы призвать к приведению к ответственности виновных.

"Ассамблея примет решение, что делать с этими запросами, когда одобрит окончательную повестку (заседания - ИФ) позднее сегодняшним утром", - отмечается в сообщении ПАСЕ в твиттере.

Летняя сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 июня в Страсбурге.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАСЕ, РОССИЯ, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]