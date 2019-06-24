Глава партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет запретить всем партийным отделениям взаимодействие с правопопулистской "Альтернативой для Германии".
Накануне в эфире телеканала "Ард" она пообещала, что в понедельник "попросит президиум партии дать доверенность" ей для того, чтобы "проверять все способы предотвращения сближения с "Альтернативой для Германии".
В то же время, по ее словам, вряд ли найдутся те, кто действительно захочет сотрудничать с "Альтернативой", учитывая ее курс.
"В особенности после убийства Вальтера Любка каждый отдельный участник ХДС, который о чем-то подобном (ИФ - сотрудничестве с "Альтернативой") говорит или мечтает, должен задать себе очень личный вопрос", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Политика из Касселя Вальтера Любке, по данным следствия, застрелил неонацист. Подозреваемый находится в предварительном заключении.
В своей программе партия "АдГ" в качестве одной из ценностей провозглашает "немецкую культуру вместо мультикультурализма" и стремится "на уровне ЕС" сделать так, чтобы "немецкий язык стоял в повседневной практике в одном ряду с английским и французским языками". Кроме этого, партия считает "возрастающее число мусульман" "большой опасностью" для Германии.
Осенью 2019 года в регионах Бранденбург, Саксония и Тюрингия пройдут земельные выборы. Это три так называемые "новые федеральные земли", которые ранее входили в состав ГДР. Число сторонников "Альтернативы" в этих землях значительное.
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