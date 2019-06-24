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Глава правящей партии ФРГ хочет запретить всем партийным отделениям сотрудничество с правопопулистской "АдГ"

Глава партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет запретить всем партийным отделениям взаимодействие с правопопулистской "Альтернативой для Германии".

Накануне в эфире телеканала "Ард" она пообещала, что в понедельник "попросит президиум партии дать доверенность" ей для того, чтобы "проверять все способы предотвращения сближения с "Альтернативой для Германии".

В то же время, по ее словам, вряд ли найдутся те, кто действительно захочет сотрудничать с "Альтернативой", учитывая ее курс.

"В особенности после убийства Вальтера Любка каждый отдельный участник ХДС, который о чем-то подобном (ИФ - сотрудничестве с "Альтернативой") говорит или мечтает, должен задать себе очень личный вопрос", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Политика из Касселя Вальтера Любке, по данным следствия, застрелил неонацист. Подозреваемый находится в предварительном заключении.

В своей программе партия "АдГ" в качестве одной из ценностей провозглашает "немецкую культуру вместо мультикультурализма" и стремится "на уровне ЕС" сделать так, чтобы "немецкий язык стоял в повседневной практике в одном ряду с английским и французским языками". Кроме этого, партия считает "возрастающее число мусульман" "большой опасностью" для Германии.

Осенью 2019 года в регионах Бранденбург, Саксония и Тюрингия пройдут земельные выборы. Это три так называемые "новые федеральные земли", которые ранее входили в состав ГДР. Число сторонников "Альтернативы" в этих землях значительное.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]