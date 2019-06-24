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Регион 24.06.2019 12:56

Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД страны

Представители грузинской оппозиции приветствуют решение партии власти о проведении выборов в парламент Грузии в 2020 году по пропорциональной системе, но будут добиваться от властей выполнения всех требований, заявила в понедельник одна из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

На брифинге в Тбилиси она отметила, что общественность одержала победу над властями, которые "отступили и приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе".

"Конечно это победа, но еще одно требование общественности и политических партий - отправить в отставку министра внутренних дел не выполнено", - сказала Хоштария.

По ее словам, акции протеста с этим требованием в Тбилиси будут продолжены.

По словам одной из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили, лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не может расстаться с главой МВД Георгием Гахария, так как министр "является основой для поддержания действующего режима".

"Без отставки Гахария ни о каком диалоге оппозиции с властями об изменении избирательной системы быть не может", - сказала Самадашвили.

В Тбилиси уже четвертый день проходят акции протеста с требованиями отставки министра внутренних дел и изменения избирательной системы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МВД, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]