Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД страны

Представители грузинской оппозиции приветствуют решение партии власти о проведении выборов в парламент Грузии в 2020 году по пропорциональной системе, но будут добиваться от властей выполнения всех требований, заявила в понедельник одна из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

На брифинге в Тбилиси она отметила, что общественность одержала победу над властями, которые "отступили и приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе".

"Конечно это победа, но еще одно требование общественности и политических партий - отправить в отставку министра внутренних дел не выполнено", - сказала Хоштария.

По ее словам, акции протеста с этим требованием в Тбилиси будут продолжены.

По словам одной из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили, лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не может расстаться с главой МВД Георгием Гахария, так как министр "является основой для поддержания действующего режима".

"Без отставки Гахария ни о каком диалоге оппозиции с властями об изменении избирательной системы быть не может", - сказала Самадашвили.

В Тбилиси уже четвертый день проходят акции протеста с требованиями отставки министра внутренних дел и изменения избирательной системы.