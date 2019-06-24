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Регион 24.06.2019 15:14

Новые санкции США против Ирана являются продолжением линии на обострение ситуации - Рябков

В Москве расценивают планируемое ужесточение санкций США против Ирана как продолжение линии Вашингтона на обострение ситуации, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что американцы грозят новыми санкциями и видимо их введут - это отражение линии именно на осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации", - сказал Рябков журналистам.

"Мы наблюдаем дальнейшее осложнение условий для нормальной хозяйственной и внешнеторговой деятельности Ирана", - отметил он.

"Все это предельно контрпродуктивно, опасно и противоречит той линии, которую мы последовательно отстаиваем. Мы конечно осуждаем подобного рода политику США - нелегитимность односторонних санкций нами фиксировалась многократно", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что "без диалога, без поиска дипломатических решений имеющихся проблем ситуация будет только ухудшаться".

"Ничего, кроме заявлений о готовности Вашингтона к такому диалогу, мы не слышали, никаких конкретных предложений по тематике такого диалога сверх того, что произносилось Трампом и впоследствии получило развитие в достаточно жестких заявлениях госсекретаря и представителей госдепартамента, мы не видели", - заявил Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]