Новые санкции США против Ирана являются продолжением линии на обострение ситуации - Рябков

В Москве расценивают планируемое ужесточение санкций США против Ирана как продолжение линии Вашингтона на обострение ситуации, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То, что американцы грозят новыми санкциями и видимо их введут - это отражение линии именно на осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации", - сказал Рябков журналистам.
"Мы наблюдаем дальнейшее осложнение условий для нормальной хозяйственной и внешнеторговой деятельности Ирана", - отметил он.
"Все это предельно контрпродуктивно, опасно и противоречит той линии, которую мы последовательно отстаиваем. Мы конечно осуждаем подобного рода политику США - нелегитимность односторонних санкций нами фиксировалась многократно", - подчеркнул замминистра.
Он также отметил, что "без диалога, без поиска дипломатических решений имеющихся проблем ситуация будет только ухудшаться".
"Ничего, кроме заявлений о готовности Вашингтона к такому диалогу, мы не слышали, никаких конкретных предложений по тематике такого диалога сверх того, что произносилось Трампом и впоследствии получило развитие в достаточно жестких заявлениях госсекретаря и представителей госдепартамента, мы не видели", - заявил Рябков.
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