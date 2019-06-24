Muganbank получит около 60 млн манатов на реструктуризацию по просроченным кредитам

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента азербайджанского ОАО "Muganbank" на уровне "В-/В".

Прогноз изменения рейтингов подтвержден "Стабильный", отмечается в сообщении агентства.

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12 месяцев банк будет поддерживать запасы ликвидности на адекватном уровне, позволяющем обслуживать обязательства при наступлении их сроков погашения и не нарушать при этом требований в отношении коэффициентов регуляторного капитала (включая пруденциальные коэффициенты)», - отмечается в сообщении.

В 2018 году, а также в течение января-мая 2019г показатели ликвидности Muganbank в целом оставались стабильными, при этом объем ликвидных активов был достаточным для обслуживания обязательств банка - как в штатном режиме, так и в условиях финансового стресса.

«По состоянию на 1 апреля 2019г широкие ликвидные активы покрывали около 22% совокупных клиентских депозитов, при этом доля высоколиквидных активов составляла 7% всего объема активов (по состоянию на ту же дату). В течение последнего года отмечался рост объема клиентских депозитов вследствие укрепления доверия вкладчиков к банку, а также на фоне относительно высоких процентных ставок банка по клиентским депозитам», - подчеркивается в сообщении.

S&P полагает, что банк будет поддерживать адекватный объем запасов ликвидности за счет стабильной базы клиентских депозитов и дополнительных вливаний ликвидности, которые он будет получать в рамках государственной программы оказания поддержки населению и банковскому сектору страны. «Данная программа нацелена на предоставление поддержки физическим лицам, пострадавшим в результате обесценения национальной валюты (маната) в 2015г, а также на проведение "расчистки" балансов азербайджанских банков от значительного объема проблемных активов. Объем уже полученной Muganbank государственной поддержки составил 21,6 млн манатов: в рамках указанной программы правительство частично компенсировало банку средства по просроченным валютным розничным кредитам. Банк также получит еще около 60 млн манатов на проведение реструктуризации розничных кредитов, просроченных более чем на 360 дней. Мы полагаем, что данная программа будет не только оказывать положительное влияние на качество активов и перспективы развития бизнеса банка, но также способствовать дальнейшему увеличению запасов ликвидности банка и повышению гибкости в части управления ликвидностью», - отмечается в сообщении.

В 2018 году Muganbank продолжал развивать корпоративное кредитование (главным образом предприятий инфраструктурной отрасли и АПК), в то же время продолжая деятельность в розничном сегменте необеспеченного кредитования.

«Мы позитивно оцениваем тот факт, что клиентская база банка стала менее волатильной, чем в предыдущие три года, вследствие роста доверия клиентов и продолжающегося восстановления экономики Азербайджана. Рост кредитования в целом остается небольшим, составляя 5% против 11% в среднем по банковской системе. В то же время способность банка генерировать прибыль, по-прежнему, является очень слабой, коэффициент рентабельности средних активов (return on average equity - ROAE) сохраняется на уровне ниже 2% вследствие давления на чистую процентную маржу и слабой эффективности операционной деятельности: по состоянию на конец 2018г. коэффициент "расходы/доходы" составил 80% (по сравнению со средним показателем 50-55% для сопоставимых банков). Мы ожидаем, что в ближайшие два года показатели прибыльности банка будут оставаться слабыми и банк сохранит зависимость от вливаний капитала со стороны акционера, которые необходимы для поддержания роста бизнеса», - подчеркивается в сообщении.

В 2018 году показатели капитализации Muganbank ухудшились, о чем свидетельствует рассчитываемый агентством коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), который понизился с 5% до 3,4%. «Мы ожидаем, что банк продолжит демонстрировать убытки в 2019-2020гг вследствие давления на маржу, слабой операционной эффективности и возросших потребностей в резервировании. В связи с этим мы считаем, что и в дальнейшем позиция капитализации Muganbank, вероятнее всего, останется слабой, а коэффициент RAC будет составлять менее 3%, учитывая низкие показатели прибыльности», - отмечается в пресс-релизе.

Банк может получить дополнительное вливание капитала от акционера в размере 5 млн манатов, однако это едва ли существенно улучшит его показатели капитализации. «Мы полагаем, что в ближайшие один-два года темпы роста бизнеса Muganbank будут невысокими (на уровне 3-5%), поскольку относительно высокий рост в сегменте корпоративного кредитования нейтрализуется практически нулевой динамикой в сегменте необеспеченного розничного банковского бизнеса. Вместе с тем мы ожидаем, что Muganbank продолжит поддерживать резервы капитала на уровне, превышающем минимальные регуляторные требования, по крайней мере, на 100 б.п.», - подчеркивается в сообщении.

Агентство полагает, что, несмотря на возможное улучшение, качество активов Muganbank продолжит оказывать давление на его кредитные характеристики. «По нашим прогнозам, уровень потерь по кредитам будет оставаться стабильным, но все равно довольно высоким, учитывая стоимость риска на уровне 2,2-2,3% в 2019-2020гг., поскольку Muganbank продолжает создавать резервы на возможные потери по проблемным активам», - отмечается в пресс-релизе.

По оценкам агентства, способность банка выполнять свои финансовые обязательства не зависит от благоприятных бизнес-, финансовых или экономических условий, и S&P не прогнозирует сценария дефолта в ближайшие 12 месяцев. Это обусловлено достаточным объемом ликвидности и запасом регулятивного капитала банка, а также стабильным объемом потерь по кредитам и улучшающимися экономическими условиями в Азербайджане.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам банка отражает мнение агентства о том, что кредитный профиль Muganbank значительно не изменится в ближайшие 12 месяцев благодаря достаточным запасам ликвидности, снижению кредитных потерь и стабилизации экономических рисков в банковском секторе Азербайджана.

«Мы можем понизить рейтинги Muganbank в ближайшие 12 месяцев, если волатильность средств его клиентов повысится и окажет давление на показатели ликвидности банка. Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если качество активов банка начнет ухудшаться на фоне роста объема проблемных кредитов и высоких потерь по кредитам, размер которых превысит средние показатели по сектору. Еще одной причиной негативного рейтингового действия могут стать агрессивные темпы роста бизнеса, которые не будут поддерживаться соответствующими вливаниями капитала со стороны акционера и окажут давление на показатели достаточности регуляторного капитала банка», - отмечается в сообщении.

При этом агентство считает, что в ближайшие 12 месяцев позитивное рейтинговое действие маловероятно.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Азизов