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Карабахский конфликт 24.06.2019 13:09

В Баку готовы к новой встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху, ждут предложений от посредников - Мамедъяров

Официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамеддъяров.

«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча - чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», - сказал Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне (20 июня – ИФ) длилась более 3 часов. «Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет», - сказал Мамедъяров.

Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск с оккупированных территорий. «Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное – это вывод армянских войск», - добавил он.

При этом он отметил, что Азербайджан сторонник «ведения субстантивных переговоров».

Мамедъяров подчеркнул, что «в ближайшие 2-3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».

«Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне. Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом», - добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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