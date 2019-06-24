В Баку готовы к новой встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху, ждут предложений от посредников - Мамедъяров

Официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамеддъяров.
«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча - чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», - сказал Мамедъяров журналистам в понедельник.
По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне (20 июня – ИФ) длилась более 3 часов. «Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет», - сказал Мамедъяров.
Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.
По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск с оккупированных территорий. «Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное – это вывод армянских войск», - добавил он.
При этом он отметил, что Азербайджан сторонник «ведения субстантивных переговоров».
Мамедъяров подчеркнул, что «в ближайшие 2-3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».
«Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне. Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом», - добавил глава МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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