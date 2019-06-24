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СНГ 24.06.2019 13:16

Число пострадавших при взрыве в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 16 человек

В медицинские учреждения Туркестанской области на юге Казахстана в настоящее время поступило шестнадцать пострадавших в результате взрывов на военном складе в городе Арысь, сообщил советник главы области Сакен Калкаманов со ссылкой на данные управления здравоохранения.

"По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них, военный, направлен в областную больницу", - написал Калкаманов в "Фейсбуке" в понедельник.

Ранее Калкаманов сообщал о шести пострадавших, а в приемном отделении больницы Шымкента агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщали, что в их больницу обратились за помощью не менее 10 пострадавших.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]