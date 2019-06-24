Число пострадавших при взрыве в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 16 человек

В медицинские учреждения Туркестанской области на юге Казахстана в настоящее время поступило шестнадцать пострадавших в результате взрывов на военном складе в городе Арысь, сообщил советник главы области Сакен Калкаманов со ссылкой на данные управления здравоохранения.

"По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них, военный, направлен в областную больницу", - написал Калкаманов в "Фейсбуке" в понедельник.

Ранее Калкаманов сообщал о шести пострадавших, а в приемном отделении больницы Шымкента агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщали, что в их больницу обратились за помощью не менее 10 пострадавших.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.