ЦИК Украины на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в депутаты Рады, выдаст им удостоверения и обнародует списки

Центральная избирательная комиссия Украины должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля или отказе в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно.
"Не позднее, чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов", - говорится в календарном плане подготовки и проведения внеочередных выборов, прилагающемся к постановлению ЦИК №899 от 24 мая.
При этом, согласно тому же календарному плану, последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня; он завершился в 0:00 в ночь на пятницу.
Речь идет о кандидатах в депутаты, как в общегосударственном округе (по партийным спискам), так и в одномандатных округах.
В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.
28 июня - последний день выдачи представителям партий в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. В случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе ему лично до 28 июня должно быть выдано удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации.
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