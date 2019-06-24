В Азербайджане могут быть внедрены новые виды обязательного страхования - регулятор

Палата надзора за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана работает над внедрением на рынке новых видов обязательного страхования, заявил начальник Управления департамента надзора над страховой деятельностью Палаты Фирдовси Агаширинов.

«Мы подготовили план действий, где учтены основные направления нашей деятельности. Одним из основных направлений является создание новых обязательных видов страхования, в которых имеется важная социальная необходимость. В первую очередь, это страхование ответственности врачей и страхование ответственности лиц, занимающихся строительством", - сказал Агаширинов на страховом семинаре в понедельник.

По его словам, палата также работает в таких направлениях, как создание механизмов совместного страхования с распределением рисков и микрострахования.

Агаширинов не исключил снижения агентских комиссий по ОСАГО. «Мы намерены работать над снижением убыточности по ОСАГО. Сокращение агентской комиссии одна из возможных мер в данном направлении", - отметил он.

Представитель Палаты также подчеркнул, что создание Фонда мер по предотвращению, направлено на предотвращение страховых случаев и убыточности.

А.Мамедов