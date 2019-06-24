Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.06.2019 13:32

Рынок акций Турции и лира подскочили на результатах голосования в Стамбуле

Фондовый и валютный рынки Турции демонстрируют существенный подъем в понедельник на новости о победе представителя оппозиционного "Союза нации" Экрема Имамоглу на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

Председатель ЦИК Турции Сади Гювен в понедельник объявил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44,9%. Явка на прошедшем накануне голосовании составила 84,5%.

Победа оппозиционера в Стамбуле считается знаковым политическим событием, так как в этом городе в течение нескольких десятилетий побеждали сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рост лиры к доллару США в ходе торгов понедельник достигал 1,8%, что стало самым значительным подъемом среди мировых валют, сообщает агентство Bloomberg. Сейчас курс находится около 5,752 лиры против 5,817 лиры за доллар (повышение на 1,1%).

На рынке акций подъем основных фондовых индексов Borsa Istanbul 100 и BIST 30 в настоящее время превышает 2%.

Аналитики Rabobank полагают, что курс турецкой нацвалюты "может подняться примерно до 5,5 лиры/$1, если позитивный внешний фон будет благоприятным для рискованных активов".

С начала текущего года лира подешевела более чем на 7%, что является наихудшим результатом среди emerging markets после аргентинского песо. Между тем Borsa Istanbul 100 увеличился на 5,2% в этом году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВАЛЮТА, АКЦИИ, РОСТ


Похожие новости


Путин: расчеты с Турцией на поставку С-400 провели, минуя доллар, сделка состоялась Эрдоган: падение стоимости турецкой лиры вызвано политическими, а не экономическими причинами Россия и Турция обсуждают возможность взаиморасчетов в национальных валютах - Лавров Обвал лиры - коварный заговор против Турции, считает Эрдоган Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с РФ, Китаем, Украиной - Эрдоган Россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублями

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]