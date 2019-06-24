Рынок акций Турции и лира подскочили на результатах голосования в Стамбуле

Фондовый и валютный рынки Турции демонстрируют существенный подъем в понедельник на новости о победе представителя оппозиционного "Союза нации" Экрема Имамоглу на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.
Председатель ЦИК Турции Сади Гювен в понедельник объявил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44,9%. Явка на прошедшем накануне голосовании составила 84,5%.
Победа оппозиционера в Стамбуле считается знаковым политическим событием, так как в этом городе в течение нескольких десятилетий побеждали сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Рост лиры к доллару США в ходе торгов понедельник достигал 1,8%, что стало самым значительным подъемом среди мировых валют, сообщает агентство Bloomberg. Сейчас курс находится около 5,752 лиры против 5,817 лиры за доллар (повышение на 1,1%).
На рынке акций подъем основных фондовых индексов Borsa Istanbul 100 и BIST 30 в настоящее время превышает 2%.
Аналитики Rabobank полагают, что курс турецкой нацвалюты "может подняться примерно до 5,5 лиры/$1, если позитивный внешний фон будет благоприятным для рискованных активов".
С начала текущего года лира подешевела более чем на 7%, что является наихудшим результатом среди emerging markets после аргентинского песо. Между тем Borsa Istanbul 100 увеличился на 5,2% в этом году.
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