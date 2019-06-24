Болгария готова осуществлять транзит азербайджанского газа на Балканы и в Румынию – глава МИД

София и Баку готовят к 2020 году проект нового соглашения о стратегическом сотрудничестве, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.
«Это сотрудничество предусматривает не только энергетическую сферу, но также и реализацию проектов в областях туризма, ИКТ, АПК и т.д.», - отметила Захариева на совместной с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции в понедельник в Баку.
По ее словам, на встрече с Мамедъяровым были обсуждены возможности организации встречи министров транспорта двух стран. «Мы пришли к согласию организовать дебаты по региональному транспортному сотрудничеству», - сказала министр.
Основной тематикой двустороннего сотрудничества Захарьева назвала энергетику. «Азербайджан – важный партнер Болгарии в энергетической области. Болгария и Греция завершили переговоры по прокладке газопровода, который будет построен в 2021 году, и по нему мы получим азербайджанский газ. Болгария готова пройти процесс сертификации по газу», - подчеркнула она.
«Есть соглашение, по которому мы будем получать ежегодно из Азербайджана по 1 млрд кубометров газа. Это треть всего объема газа, используемого Болгарией. Мы транзитное государство, имеющее инфраструктурную сеть по поставкам его в соседние государства. Болгария готова обеспечить транзит газа в Румынию, Сербию, Северную Македонию», - сказала Захарьева.
Она также подчеркнула необходимость развития сотрудничества между деловыми кругами двух государств.
«Нашей задачей является создание платформы для развития связей между бизнес-структурами двух стран. Прямое авиасообщение внесло вклад в развитие туризма, но у нас еще есть достаточно большой потенциал для увеличения турпотока. Мы можем использовать наше стратегическое географическое расположение для развития транспортных проектов не только на двустороннем, но и многостороннем форматах», - отметила Захариева.
Действующее в настоящее время между Азербайджаном и Болгарией соглашение о сотрудничестве было подписано в 2015 году.
В свою очередь, Мамедъяров выразил благодарность болгарской стороне за поддержку справедливой позиции Баку по армяно-азербайджанскому урегулированию. Он также отметил, что на переговорах с болгарской коллегой обсуждались «политические, экономические, транспортные вопросы».
Р.Бабаев
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