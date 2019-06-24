Норвегия в мае снизила добычу углеводородов на 7%

Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в мае на 7% - до 1,599 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,719 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа сократились на 0,1 млрд кубометров и составили 9,9 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,25 млн б/с, что на 8,6% меньше апрельского объема и на 5,4% ниже прогноза NDP. Относительно мая 2018 года показатель сократился на 5,2%. Основной причиной снижения стали технические проблемы, а также ремонтные работы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-мае, согласно предварительным расчетам, составил около 93,4 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 32,9 млн кубометров нефти и 51,9 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 3,2 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.