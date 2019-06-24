В Совете Федерации не исключают новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
"Не могу не отреагировать на одно из последних сообщений из Грузии: ряд кинотеатров этой страны приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом", - сказал сенатор.
По его мнению, "речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей".
"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - подчеркнул Клинцевич.
Говоря о запрете авиасообщения между РФ и Грузией, сенатор сказал: "Недавний опыт показал, что даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам".
Клинцевич полагает, что попытки решить эту проблему в Грузии закончатся ничем.
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