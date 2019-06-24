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Регион 24.06.2019 16:04

В Совете Федерации не исключают новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Не могу не отреагировать на одно из последних сообщений из Грузии: ряд кинотеатров этой страны приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом", - сказал сенатор.

По его мнению, "речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей".

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - подчеркнул Клинцевич.

Говоря о запрете авиасообщения между РФ и Грузией, сенатор сказал: "Недавний опыт показал, что даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам".

Клинцевич полагает, что попытки решить эту проблему в Грузии закончатся ничем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, ГРУЗИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]