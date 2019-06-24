Вице-премьер Шова стал сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии

Вице-премьер Молдавии Василий Шова назначен сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Правительство Молдавии в понедельник внесло изменения в состав межправкомиссии, сопредседателем комиссии стал Шова, секретарем комиссии - представитель министерства экономики и инфраструктуры Татьяна Черкез.

Во второй половине дня в понедельник члены комиссии встретятся с коллегами из России, которые приезжают в Кишинев в составе делегации под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В состав делегации РФ входит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который год назад был назначен сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он впервые приезжает в Молдавию, так как комиссия не работает на протяжении трех лет. Бывший молдавские власти отказывались от сотрудничества с Россией, а сопредседатель комиссии с молдавской стороны не был назначен на протяжении двух лет.