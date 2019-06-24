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СНГ 24.06.2019 13:50

Вице-премьер Шова стал сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии

Вице-премьер Молдавии Василий Шова назначен сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Правительство Молдавии в понедельник внесло изменения в состав межправкомиссии, сопредседателем комиссии стал Шова, секретарем комиссии - представитель министерства экономики и инфраструктуры Татьяна Черкез.

Во второй половине дня в понедельник члены комиссии встретятся с коллегами из России, которые приезжают в Кишинев в составе делегации под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В состав делегации РФ входит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который год назад был назначен сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он впервые приезжает в Молдавию, так как комиссия не работает на протяжении трех лет. Бывший молдавские власти отказывались от сотрудничества с Россией, а сопредседатель комиссии с молдавской стороны не был назначен на протяжении двух лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, МЕЖПРАВКОМИССИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]