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Регион 24.06.2019 14:08

Россиянам в Грузии угрожает физическая опасность - Песков

В Грузии россиянам угрожает физическая опасность, а не гипотетическая, подтверждающих это инцидентов с российскими журналистами и парламентариями в этой стране вполне достаточно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты. Вы знаете, что непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть в Кремле информация о том, что в Грузии подверглись опасности или пострадали российские граждане.

По его мнению, "названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что, в целом, опасность может быть, и, конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли опасность для россиян скорее гипотетической, Песков ответил: "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая, по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая. Она - физическая".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]