Россиянам в Грузии угрожает физическая опасность - Песков

В Грузии россиянам угрожает физическая опасность, а не гипотетическая, подтверждающих это инцидентов с российскими журналистами и парламентариями в этой стране вполне достаточно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты. Вы знаете, что непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть в Кремле информация о том, что в Грузии подверглись опасности или пострадали российские граждане.

По его мнению, "названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что, в целом, опасность может быть, и, конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли опасность для россиян скорее гипотетической, Песков ответил: "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая, по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая. Она - физическая".