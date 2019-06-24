В МИД Ирана не видят причин для дальнейшего соблюдения обязательств Тегерана в рамках СВПД

Европейские страны не готовы заплатит цену ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а Иран не видит более причин, чтобы его соблюдать, заявил замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи.
"Прискорбно, что отсутствует баланс между нашими обязательствами и правами в рамках СВПД, поэтому более не остается причин для того, чтобы Иран продолжал соблюдать это соглашение", - приводят в понедельник иранские СМИ слова Аракчи.
"Убеждены, что невыполнение Европой своих обязательств в рамках СВПД проистекает не от неспоспособности, а от отсутствия решимости сделать это. Европа не готова заплатить свою цену ради сохранения СВПД. Европейские компании не решаются ослушаться приказов министерства финансов США, что свидетельствует об отсутствии в Европе суверенитета даже внутри собственных границ", - подчеркнул замминистра.
"Решение сократить объем обязательств по СВПД носит необратимый характер, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", - отметил Аракчи.
8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.
В конце той недели глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 7 июля.
28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН, Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.
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