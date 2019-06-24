Грузоперевозки в Азербайджане в январе-мае увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2019 года составил 90,532 млн тонн, что на 2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,1%, на долю госсектора – 18,9%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,5%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 5,844 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 5,7% больше показателя января-мая 2018 года.

Морским транспортом перевезено 2 млн 564,8 тыс. тонн различных грузов (спад на 27,6%), автомобильным транспортом –56,892 млн тонн (рост на 2,4%), воздушным – 79,9 тыс. тонн (спад на 9,9%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 16 млн 536,2 тыс. тонн нефти (спад на 2,14%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков