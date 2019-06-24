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Транспорт и связь 24.06.2019 14:10

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-мае увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2019 года составил 90,532 млн тонн, что на 2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,1%, на долю госсектора – 18,9%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,5%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 5,844 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 5,7% больше показателя января-мая 2018 года.

Морским транспортом перевезено 2 млн 564,8 тыс. тонн различных грузов (спад на 27,6%), автомобильным транспортом –56,892 млн тонн (рост на 2,4%), воздушным – 79,9 тыс. тонн (спад на 9,9%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 16 млн 536,2 тыс. тонн нефти (спад на 2,14%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]