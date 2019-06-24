Холдинг Lietuvos energija заказал на 2020г пять партий СПГ

Находящийся в госуправлении литовский энергохолдинг Lietuvos energija на 2020 год заказал 5 крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) - их планируется доставить с октября этого года по октябрь следующего года.
Как сообщил оператор терминала Klaipedos nafta, на следующий газовый год на Клайпедском терминале СПГ заказаны мощности регазификации в объеме 5 ТВ.ч.
"Клиент, резервировавший мощности, с целью сохранения своей конкурентоспособности хотел остаться не названным", - отметили в Klaipedos nafta.
Дочерняя компания Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET) - закупает СПГ у норвежской Equinor (бывшая Statoil) в рамках долгосрочного договора до 2024 года, а также через посредника приобретала небольшие грузы СПГ у крупнейшей российской "НОВАТЭК" .
В этом газовом году, который продлится до конца сентября, мощности терминала также заказывали три компании - производитель удобрений Achema (7,193 ТВ.ч), LET, а также компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings (0,964 ТВ.ч).
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