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ТЭК 24.06.2019 14:12

Холдинг Lietuvos energija заказал на 2020г пять партий СПГ

Находящийся в госуправлении литовский энергохолдинг Lietuvos energija на 2020 год заказал 5 крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) - их планируется доставить с октября этого года по октябрь следующего года.

Как сообщил оператор терминала Klaipedos nafta, на следующий газовый год на Клайпедском терминале СПГ заказаны мощности регазификации в объеме 5 ТВ.ч.

"Клиент, резервировавший мощности, с целью сохранения своей конкурентоспособности хотел остаться не названным", - отметили в Klaipedos nafta.

Дочерняя компания Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET) - закупает СПГ у норвежской Equinor (бывшая Statoil) в рамках долгосрочного договора до 2024 года, а также через посредника приобретала небольшие грузы СПГ у крупнейшей российской "НОВАТЭК" .

В этом газовом году, который продлится до конца сентября, мощности терминала также заказывали три компании - производитель удобрений Achema (7,193 ТВ.ч), LET, а также компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings (0,964 ТВ.ч).

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Тэги: ЛИТВА, ЭНЕРГОХОЛДИНГ, СПГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]