В Осаке запретили пользоваться урнами на вокзалах, чтобы обеспечить безопасность саммита G20

Операторы железных дорог на западе Японии усилили безопасность на станциях в преддверии саммита G20 в Осаке, сообщает в понедельник телеканал "Эн-Эйч-Кей".
В частности, на наиболее крупных станциях префектуры Осака в рамках мер по борьбе против терроризма уже временно запретили пользоваться мусорными урнами. Пассажиров попросили забирать мусор с собой.
Кроме того, на станциях перестали работать камеры хранения. При этом, вещи, оставшиеся в камерах хранения до введения повышенной безопасности, выдавать пассажирам не будут до тех пор, пока повышенные меры безопасности не отменят.
Такие меры останутся в силе до субботы. Саммит пройдет в период с 28 по 29 июня.
Улицы Осаки будут охранять 32 тыс. сотрудников полиции, сообщает газета The Japan Times. В Осаке, где все еще продолжается учебный год, закроют 700 школ в четверг и пятницу. Полиция предупреждает, что в городе будет перекрыта часть дорог, что приведет к пробкам.
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