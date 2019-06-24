В Осаке запретили пользоваться урнами на вокзалах, чтобы обеспечить безопасность саммита G20

Операторы железных дорог на западе Японии усилили безопасность на станциях в преддверии саммита G20 в Осаке, сообщает в понедельник телеканал "Эн-Эйч-Кей".

В частности, на наиболее крупных станциях префектуры Осака в рамках мер по борьбе против терроризма уже временно запретили пользоваться мусорными урнами. Пассажиров попросили забирать мусор с собой.

Кроме того, на станциях перестали работать камеры хранения. При этом, вещи, оставшиеся в камерах хранения до введения повышенной безопасности, выдавать пассажирам не будут до тех пор, пока повышенные меры безопасности не отменят.

Такие меры останутся в силе до субботы. Саммит пройдет в период с 28 по 29 июня.

Улицы Осаки будут охранять 32 тыс. сотрудников полиции, сообщает газета The Japan Times. В Осаке, где все еще продолжается учебный год, закроют 700 школ в четверг и пятницу. Полиция предупреждает, что в городе будет перекрыта часть дорог, что приведет к пробкам.