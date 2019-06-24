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Дальнее зарубежье 24.06.2019 14:16

В Осаке запретили пользоваться урнами на вокзалах, чтобы обеспечить безопасность саммита G20

Операторы железных дорог на западе Японии усилили безопасность на станциях в преддверии саммита G20 в Осаке, сообщает в понедельник телеканал "Эн-Эйч-Кей".

В частности, на наиболее крупных станциях префектуры Осака в рамках мер по борьбе против терроризма уже временно запретили пользоваться мусорными урнами. Пассажиров попросили забирать мусор с собой.

Кроме того, на станциях перестали работать камеры хранения. При этом, вещи, оставшиеся в камерах хранения до введения повышенной безопасности, выдавать пассажирам не будут до тех пор, пока повышенные меры безопасности не отменят.

Такие меры останутся в силе до субботы. Саммит пройдет в период с 28 по 29 июня.

Улицы Осаки будут охранять 32 тыс. сотрудников полиции, сообщает газета The Japan Times. В Осаке, где все еще продолжается учебный год, закроют 700 школ в четверг и пятницу. Полиция предупреждает, что в городе будет перекрыта часть дорог, что приведет к пробкам.

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Тэги: ЯПОНИЯ, САММИТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]