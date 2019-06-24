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СНГ 24.06.2019 14:27

Пожарные не могут приступить к тушению на складе боеприпасов на юге Казахстана из-за продолжающихся взрывов - КЧС МВД

Взрывы боеприпасов на складе в военной части в Арыси Туркестанской области на юге Казахстана еще продолжаются, пожарные не могут приступить к тушению, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Нурсултан Нурахметов.

"Нет еще, пока нет. Нет, как туда попасть? Там взрывы, наши подразделения не могут начать тушить пожар, потому что это опасно", - сказал Нурахметов.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 21 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРЫСЬ, ВЗРЫВЫ, ТУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]