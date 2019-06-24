Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови

Банк ВТБ (Азербайджан) совместно с Центром талассемии и Институтом гематологии и трансфузиологии Азербайджана провел очередную акцию по добровольной сдаче крови для детей, больных талассемией.
Сдача крови прошла в головном офисе ВТБ (Азербайджан). В добровольной акции приняли участие 40 сотрудников банка. В результате было собрано более 10 литров крови.
Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Наш банк на регулярной основе реализовывает ряд проектов корпоративной социальной ответственности. Акция по сдачи крови проводится уже не первый год. На этот раз она проходит под лозунгом «Мы с вами». Пациенты, страдающие талассемией, нуждаются в регулярном переливании крови. Мы хотим выразить свою поддержку каждому, кого коснулась это заболевание. Реализовывая такие мероприятия, мы имеем возможность им помочь».
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