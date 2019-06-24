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Это интересно 24.06.2019 14:45

В США появится крупнейший оператор казино в результате сделки на $17,3 млрд

Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Caesars Entertainment за $17,3 млрд, включая долг компании.

В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.

Как говорится в совместном заявлении компаний, акционеры Caesars получат в общей сложности $12,75 за бумагу фирмы, что на 28% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, после чего акционеры Caesars будут владеть 49% объединенной компании и получат 5 из 11 мест в совете директоров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на продаже Caesars настаивал ее крупный акционер, миллиардер и инвестор Карл Айкан.

Акции Eldorado подорожали на 17% за последние 12 месяцев, тогда как бумаги Caesars подешевели за этот период на 12%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КАЗИНО, КОМПАНИИ, СЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]