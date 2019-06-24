В США появится крупнейший оператор казино в результате сделки на $17,3 млрд

Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Caesars Entertainment за $17,3 млрд, включая долг компании.

В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.

Как говорится в совместном заявлении компаний, акционеры Caesars получат в общей сложности $12,75 за бумагу фирмы, что на 28% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, после чего акционеры Caesars будут владеть 49% объединенной компании и получат 5 из 11 мест в совете директоров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на продаже Caesars настаивал ее крупный акционер, миллиардер и инвестор Карл Айкан.

Акции Eldorado подорожали на 17% за последние 12 месяцев, тогда как бумаги Caesars подешевели за этот период на 12%.