Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2019 17:04

Глава партии Brexit уверен в победе Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии Великобритании

Лидер партии Brexit Найджел Фараж уверен, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон одержит верх в борьбе за руководство Консервативной партии Великобритании, сообщает в понедельник радиостанция TalkRadio.

"Борис Джонсон победит, вопрос в том, какого Бориса мы получим? Будет ли у нас смелый Борис? Который отправится в Брюссель, поймет, что обсуждать нечего, и вернется назад, готовый сражаться за выборы и выход без сделки", - заявил Фараж в эфире радиостанции.

"Если Борис сделает это, он пройдет этот путь как незабываемый национальный герой", - добавил Фараж.

Он также заявил, что готов на коалицию с Консервативной партией, чтобы обеспечить реализацию Brexit.

"Я бы заключил сделку с дьяволом, чтобы достичь надлежащего и четкого Brexit", - сказал Фараж.

Говоря о недавнем конфликте Джонсона с его партнершей, Фараж заявил, что Джонсону еще на выходных следовало рассказать, что именно произошло.

"Если бы он так сделал, все бы уже кончилось", - отметил Фараж.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что соседи вызвали полицию в дом, где проживает Джонсон со своей партнершей Кэрри Симондс. Причиной для вызова полиции стала громкая ссора пары рано утром в пятницу.

Джонсон и его конкурент глава британского МИД Джереми Хант в настоящее время участвуют в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны.

Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены Консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИТИК, КОНСЕРВАТОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Британский экс-премьер Блэр хочет вернуться в политику

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]