Глава партии Brexit уверен в победе Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии Великобритании

Лидер партии Brexit Найджел Фараж уверен, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон одержит верх в борьбе за руководство Консервативной партии Великобритании, сообщает в понедельник радиостанция TalkRadio.
"Борис Джонсон победит, вопрос в том, какого Бориса мы получим? Будет ли у нас смелый Борис? Который отправится в Брюссель, поймет, что обсуждать нечего, и вернется назад, готовый сражаться за выборы и выход без сделки", - заявил Фараж в эфире радиостанции.
"Если Борис сделает это, он пройдет этот путь как незабываемый национальный герой", - добавил Фараж.
Он также заявил, что готов на коалицию с Консервативной партией, чтобы обеспечить реализацию Brexit.
"Я бы заключил сделку с дьяволом, чтобы достичь надлежащего и четкого Brexit", - сказал Фараж.
Говоря о недавнем конфликте Джонсона с его партнершей, Фараж заявил, что Джонсону еще на выходных следовало рассказать, что именно произошло.
"Если бы он так сделал, все бы уже кончилось", - отметил Фараж.
В конце прошлой недели СМИ сообщили, что соседи вызвали полицию в дом, где проживает Джонсон со своей партнершей Кэрри Симондс. Причиной для вызова полиции стала громкая ссора пары рано утром в пятницу.
Джонсон и его конкурент глава британского МИД Джереми Хант в настоящее время участвуют в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны.
Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены Консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.
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