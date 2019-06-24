Глава партии Brexit уверен в победе Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии Великобритании

Лидер партии Brexit Найджел Фараж уверен, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон одержит верх в борьбе за руководство Консервативной партии Великобритании, сообщает в понедельник радиостанция TalkRadio.

"Борис Джонсон победит, вопрос в том, какого Бориса мы получим? Будет ли у нас смелый Борис? Который отправится в Брюссель, поймет, что обсуждать нечего, и вернется назад, готовый сражаться за выборы и выход без сделки", - заявил Фараж в эфире радиостанции.

"Если Борис сделает это, он пройдет этот путь как незабываемый национальный герой", - добавил Фараж.

Он также заявил, что готов на коалицию с Консервативной партией, чтобы обеспечить реализацию Brexit.

"Я бы заключил сделку с дьяволом, чтобы достичь надлежащего и четкого Brexit", - сказал Фараж.

Говоря о недавнем конфликте Джонсона с его партнершей, Фараж заявил, что Джонсону еще на выходных следовало рассказать, что именно произошло.

"Если бы он так сделал, все бы уже кончилось", - отметил Фараж.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что соседи вызвали полицию в дом, где проживает Джонсон со своей партнершей Кэрри Симондс. Причиной для вызова полиции стала громкая ссора пары рано утром в пятницу.

Джонсон и его конкурент глава британского МИД Джереми Хант в настоящее время участвуют в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны.

Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены Консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.