Nostrum Oil & Gas поручила Goldman Sachs собрать заявки на покупку компании

Руководство Nostrum Oil & Gas, занимающейся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, рассматривает продажу компании, поручило Goldman Sachs International собрать предложения от потенциальных инвесторов.

"Компания обозначила широкий круг операционных и стратегических возможностей для своего бизнеса с целью повышения акционерной стоимости, некоторые из них требуют инвестиций дополнительного капитала в бизнес. (. . .) Один из вариантов, который будет рассмотрен, это продажа компании", - говорится в сообщении Nostrum.

Стороны, заинтересованные в сделке, могут обратиться с предложениями через Goldman Sachs International.

Планы по дальнейшему развитию компании, в частности, включают дополнительные соглашения о поставках со сторонними поставщиками газа, приобретение активов, продажа долей в некоторых активах.

"Поэтому компания запускает процесс оценки перечисленных операционных и стратегических вариантов. Решение не принято, и нет уверенности в том, что в результате оценки будет заключено какое-либо соглашение или сделка", - уточняет Nostrum.

Nostrum в понедельник также сообщила о планах покупки 100% уставного капитала ТОО "Позитив Инвест", которое владеет правом пользования недрами группы месторождений "Степной леопард" на северо-западе Казахстана. Заключен договор купли-продажи, согласно которому, покупателем выступает "дочка" Nostrum - Nostrum Oil & Gas Cooperatief U.A., а продавцами - Нуржан Бекшенов и Вячеслав Ким.

Ожидается, что сделка будет совершена в два этапа. На первом этапе будет приобретена 50%-ная доля в ТОО за $500 тыс. Условиями для первого этапа сделки являются получение одобрения от Минэнерго Казахстана на покупку Nostrum всех 100% уставного капитала ТОО, получение разрешения на сделку от антимонопольного регулятора и ее одобрение акционерами Nostrum.

Второй этап сделки предполагает покупку остальных 50% "Позитив Инвеста" по цене $0,27 за баррель нефтяного эквивалента (бнэ) доказанных и вероятных запасов, но не более $52,995 млн. Условиями для реализации второго этапа сделки являются, в частности, согласие Минэнерго Казахстана продлить лицензии ТОО (истекают в марте 2020 года) на 25 лет, утверждение ведомством планов разработки группы месторождений "Степной леопард".

"Лицензии ("Позитив Инвеста" - ИФ) включают крупнейшие остающиеся неразработанными газоконденсатные месторождения в северо-западном Казахстане, они были широко изучены, но никогда не разрабатывались из-за отсутствия инфраструктуры. Nostrum не только сможет использовать синергию от использования (при разработке группы месторождений "Степной леопард" - ИФ) уже имеющихся очистных установок, но и близость к нашей Ростошинской лицензионной площади - это позволит нам рассмотреть возможность совместной разработки этих лицензионных площадей, что может еще больше улучшить экономику сделки", - цитируется в сообщении главный исполнительный директор Nostrum Кай-Уве Кессель.

Месторождения группы "Степной леопард" расположены примерно в 60-120 км к западу от Чинаревского месторождения Nostrum, в 20 км от Ростошинского месторождения и в 10 км от нефте- и газоконденсатного терминала. "Степной леопард" состоит из двух лицензионных блоков, восемь месторождений которых содержат углеводороды. Из восьми месторождений четыре являются газоконденсатными, а четыре - газоконденсатными с нефтяными ободами.

В советское время на 8 месторождениях было пробурено более 100 скважин, что подтверждает наличие углеводородов на глубине около 3 тыс. метров. Тем не менее, месторождения не были разработаны из-за отсутствия инфраструктуры для поддержки разработки месторождений.

Согласно оценкам, геологические запасы группы месторождений "Степной леопард" могут достигать 452 млн бнэ, в том числе 200 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%.

По данным комитета геологии и недропользования министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, право на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождениях группы "Степной леопард" ранее принадлежало ТОО "СП "Степной леопард" (в структуре АО "Мангистаумунайгаз"). В декабре 2018 года ТОО "СП "Степной леопард" продало право недропользования на разведку и добычу на группе месторождений ТОО "Позитив Инвест".

ТОО "Позитив Инвест" зарегистрировано в 2008 году, предоставляет финансовые услуги.

Nostrum Oil & Gas PLC является материнской компанией казахстанского ТОО "Жаикмунай". "Жаикмунай" - нефтегазовое предприятие, осуществляющее разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает, в частности, Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.