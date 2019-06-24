Европейский союз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС и правительства Германии.
Из них следует, что еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и ее сотрудники обсуждают с рядом не входящих в ЕС стран возможности создания альтернативного арбитражного суда вне структур ВТО.
В том числе Еврокомиссия уже ведет переговоры с Канадой. Издание отмечает, что в случае успеха разработанный договор станет примером для аналогичных соглашений с другими странами.
Согласно проекту документа, урегулированием торгового спора должны будут заниматься три человека, которых гендиректор ВТО отберет из числа бывших членов Апелляционного органа организации, сообщается в статье.
Если Евросоюзу удастся заключить подобные договоры с рядом стран, это может привести к созданию отдельной организации, своего рода "мини-ВТО", полагает Welt am Sonntag. Вместе с тем в проекте договора с Канадой несколько раз подчеркивается, что речь идет только о временном решении.
Президент США Дональд Трамп ранее ввел импортные пошлины на значительные объемы товаров из стран-членов ВТО, что вызывает обеспокоенность в ЕС, отмечает Deutsche Welle. Кроме того, Вашингтон намерен не допустить, чтобы другие члены организации могли признать такие торговые барьеры незаконными.
С этой целью США препятствуют назначению новых судей апелляционного органа ВТО, в который должны входить семь человек. В настоящий момент он состоит только из трех судей, при этом срок полномочий двоих из них истекает в конце 2019 года. Орган имеет право принимать решения, только если в его состав входят не менее трех человек.
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