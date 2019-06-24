Airbus существенно опередил Boeing по числу заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил 595 заказов (включая как твердые заказы, так и соглашения о намерениях) на свои самолеты в ходе завершившегося на прошлой неделе авиасалона в Ле-Бурже против 234 заказов у американской Boeing, по данным консалтинговой компании IBA.iQ.
Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR, анонсированный непосредственно в Ле-Бурже. Первые его поставки начнутся только в 2023 году, однако авиакомпании мира уже заказали 226 таких самолетов (в показатель входят также планируемые заказы и конвертация ранее заказанных самолетов Airbus в A321XLR).
Ожидается, что самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR. По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения. Предполагается, что новый самолет можно будет использовать на менее закруженных дальнемагистральных направлениях, по которым сейчас летают широкофюзеляжные самолеты.
Для Boeing авиасалон не задался с самого начала - в первый день компания не получила ни одного заказа. Затем американскому концерну удалось удивить рынок заказом на 200 самолетов 737 Max, полеты которых приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф с участием этих судов.
Акции Airbus в ходе торгов в Париже в понедельник дешевеют на 0,1%, бумаги Boeing на предварительной сессии в Нью-Йорке опускаются в цене на 0,2%.
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