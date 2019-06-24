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СНГ 24.06.2019 17:43

Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.

Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.

В указе отмечается, что это делается в целях защиты национальных интересов России.

Отдельные специальные экономические меры в отношении стран Евросоюза были введены указом президента от 6 августа 2014 года, и после этого четырежды продлевались указами президента, последний из которых был подписан 12 июля 2018 года.

Новым указом меры продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Правительству РФ в соответствии с документом поручено при необходимости вносить предложения об изменении вышеназванного срока действия отдельных специальных экономических мер.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕС, КОНТРСАНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]