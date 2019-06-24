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Регион 24.06.2019 15:25

Грузия выступает против возвращения РФ к работе в ПАСЕ

Грузинская делегация в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выступает против возможного возвращения России к работе в ПАСЕ.

"Наша позиция, которую мы озвучиваем во всех форматах и поставим в течение дня, является принципиальной и твердой. Мы против изменения существующих правил системы санкций и не согласны с возвращением России", - заявила журналистам в понедельник председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Софо Кацарава.

"Россия до сегодняшнего дня не выполнила ни одну резолюцию или обязательство", - отметила представитель грузинской делегации.

Она также выразила сомнение, что в случае возвращения к работе в ПАСЕ Россия изменит свое отношение, начнет соблюдать главные принципы Совета Европы и будет уважать международное право.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАСЕ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]