Грузия выступает против возвращения РФ к работе в ПАСЕ

Грузинская делегация в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выступает против возможного возвращения России к работе в ПАСЕ.

"Наша позиция, которую мы озвучиваем во всех форматах и поставим в течение дня, является принципиальной и твердой. Мы против изменения существующих правил системы санкций и не согласны с возвращением России", - заявила журналистам в понедельник председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Софо Кацарава.

"Россия до сегодняшнего дня не выполнила ни одну резолюцию или обязательство", - отметила представитель грузинской делегации.

Она также выразила сомнение, что в случае возвращения к работе в ПАСЕ Россия изменит свое отношение, начнет соблюдать главные принципы Совета Европы и будет уважать международное право.