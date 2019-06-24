РФ предлагает дождаться G20 для определения дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+

Минэнерго России предлагает дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил глава ведомства Александр Новак журналистам.

"Сейчас я не хочу говорить, потому что ничего не изменилось", - добавил министр

Он пояснил, что на текущий момент самым сложным вопросом остается прогноз спроса на нефть в третьем-четвертом кварталах, а также влияние санкционных ограничений на мировой рынок.

Новак отметил, что процесс достижения консенсуса о судьбе сделки ОПЕК+ с российскими компаниями еще не закончен. "Идут пока обсуждения, потому что много факторов, которые каждый день (влияют на рынок - ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи нефти запланирована на 1-2 июля в Вене.