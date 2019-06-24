РФ предлагает дождаться G20 для определения дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+

Минэнерго России предлагает дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.
"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил глава ведомства Александр Новак журналистам.
"Сейчас я не хочу говорить, потому что ничего не изменилось", - добавил министр
Он пояснил, что на текущий момент самым сложным вопросом остается прогноз спроса на нефть в третьем-четвертом кварталах, а также влияние санкционных ограничений на мировой рынок.
Новак отметил, что процесс достижения консенсуса о судьбе сделки ОПЕК+ с российскими компаниями еще не закончен. "Идут пока обсуждения, потому что много факторов, которые каждый день (влияют на рынок - ИФ)", - сказал он.
Как сообщалось, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи нефти запланирована на 1-2 июля в Вене.
В Баку готовы к новой встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху, ждут предложений от посредников - Мамедъяров
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Глава МИД Болгарии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества в энергетике и транспорте
В США появится крупнейший оператор казино в результате сделки на $17,3 млрд
В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Работа над графиком контактов Путина на саммите G20 в Осаке продолжается - Песков
В Совете Федерации не исключают новых ограничительных мер в отношении Грузии
Тегеран сомневается в эффективности новых санкций США - МИД Ирана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Сотрудники ВТБ (Азербайджан) встретились со студентами филиала МГУ в Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви