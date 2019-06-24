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СНГ 24.06.2019 15:55

Вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала ОДКБ, требуют приоритетного внимания - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о приоритетном характере вопросов усиления военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и содействия укрепления обороноспособности ее стран-участниц.

"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия её странам-участницам в укреплении обороноспособности", - сказал глава государства на заседании комиссии по ВТС РФ с иностранными государствами.

Стенограмма заседания опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОДКБ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]