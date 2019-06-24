Вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала ОДКБ, требуют приоритетного внимания - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о приоритетном характере вопросов усиления военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и содействия укрепления обороноспособности ее стран-участниц.

"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия её странам-участницам в укреплении обороноспособности", - сказал глава государства на заседании комиссии по ВТС РФ с иностранными государствами.

Стенограмма заседания опубликована в понедельник на сайте Кремля.