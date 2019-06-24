Путин определил основные направления развития государственной гражданской службы в РФ на 2019-2021 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий основные направления развития государственной гражданской службы (ГГС) в стране на 2019-2021 годы.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом устанавливается, что основными направления развития ГГС в указанный период являются совершенствование порядка назначения россиян на должности ГГС, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности их профессиональной служебной деятельности, а также развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе.

Также в перечне основных направлений развития ГГС значатся внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий, а также ускоренное внедрение указанных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы.

Для реализации данного указа Путин поручил правительству до 1 января 2020 года, среди прочего, обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти и представить предложения по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение должностей ГГС, а также обеспечить совершенствование на основе единых методологических подходов порядка проведения аттестации гражданских служащих.

До 1 января 2021 года правительство должно обеспечить проведение мониторинга качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, обеспечить совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих и завершить создание нормативно-правовой базы для формирования федерального кадрового резерва на гражданской службе.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах правительство должно обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры их денежного содержания без снижения его уровня. Это должно быть реализовано путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.