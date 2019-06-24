Количество претендентов на статус беженца в ЕС вернулось на докризисный уровень

Число мигрантов, претендующих на статус беженцев в Евросоюзе, вернулось в прошлом году на докризисный уровень и продолжает сокращаться.

Новые данные, опубликованные в понедельник Европейским бюро поддержки в сфере убежища (EASO), показывают, что в 2018 году количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС сокращалось третий год подряд и вернулось на докризисный уровень.

В 2018 году в ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне было зарегистрировано в общей сложности 664 480 заявок на международную защиту. Общая тенденция значительного сокращения числа претендентов на статус беженца сохраняется и в 2019 году, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

"Сильное сокращение количества заявлений о предоставлении убежища в ЕС является результатом совместных усилий стран ЕС на всех направлениях, - сказал комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос. - Сейчас мы лучше контролируем наши границы, установили прочные партнерские отношения со странами происхождения и транзита, в значительной мере активизировали защиту мигрантов на их пути следования (в Европу) и борьбу с коренными причинами нерегулируемой миграции".