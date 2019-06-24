Нейтрализация террористов в Египте отвечает интересам всего региона - Шойгу

Вооружённые силы Египта успешно решают задачи борьбы с терроризмом, это отвечает интересам всего региона, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"Уверены, что нейтрализация действующих у вас в стране экстремистских и террористических группировок отвечает интересам всего региона", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и военной промышленности арабской республики Мухаммадом Ахмедом Заки в Москве в понедельник.
По его оценке, Египет "является примером стабильности в эти неспокойные для всего арабского мира времена".
"В немалой степени это личная заслуга президента (Абдель Фаттаха) Ас-Сиси и египетских Вооружённых сил. Поддерживаем усилия руководства Египта по борьбе с международным терроризмом и нормализации ситуации на Синае", - сказал министр обороны РФ.
Он отметил "ключевую роль Египта в решении политических и экономических вопросов в Северной Африке и на Ближнем Востоке".
Очередные консультации министров обороны и иностранных дел в формате "2+2", которые пройдут в понедельник в Москве, Шойгу назвал важной составляющей двустороннего сотрудничества.
"У дипломатов и военных наших стран есть хорошая возможность обсудить актуальные вопросы сегодняшней повестки дня", - сказал министр.
Ранее в МИД России сообщили, что в ходе переговоров министры обороны и главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут раздельные встречи, а также совместное заседание в формате "два плюс два".
"В ходе предстоящих консультаций планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
"Кроме того, министры рассмотрят состояние дел на ключевых направлениях разнопланового российско-египетского сотрудничества, наметят цели для дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ.
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