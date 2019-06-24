Парламентарии из Южной Кореи и КНДР приедут на форум в Москве

Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" примет 1-3 июля в Москве 800 иностранных депутатов из 131 страны, в их числе гостей из Северной Кореи, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Северокорейские парламентарии примут участие в работе форума", - сказал Толстой в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что будут и депутаты от парламента Южной Кореи, однако планов по встрече с их коллегами из КНДР пока нет. "Если у них будет желание встретиться и возможность, то мы со своей стороны все сделаем, но нам ничего не известно о возможности такого мероприятия", - сказал Толстой.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что такая встреча должна быть инициирована самими Сеулом и Пхеньяном, хотя Международный форум в Москве теоретически мог бы стать такой площадкой.

На форуме ожидают также и депутатов от парламента Венесуэлы, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

Вице-спикер Толстой сообщил, что на форуме будут представлены почти все европейские парламенты, на уровне спикера - парламент Словакии в лице Андрея Данко. По его словам, "Северная Америка не представлена" на форуме.

Форум, как ожидается, пройдет на высоком уровне.

"На форуме мы ждём около 800 иностранных представителей из 131 страны, 85 стран будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций, из них 37 - африканских стран. В форуме, предварительно, примут участие 49 спикеров парламентов из 46 стран", - сказал вице-спикер Госдумы.

Он добавил, что на уровне заместителей спикеров будут представлены 25 делегаций из 22 стран, и на уровне председателей комитетов парламентов - семь делегаций из четырёх стран, остальные страны представлены депутатами.

Толстой отметил, что "заключительный день форума будет отдельно посвящен развития нашего сотрудничества со странами африканского континента".

"Форум откроет председатель Госдумы Вячеслав Володин, на открытии будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На открытии и закрытии форума выступят председателей парламентов, будут представлены все континенты", - сказал вице-спикер Госдумы.

Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" и парламентская конференция "Россия - Африка" состоятся 1-3 июля 2019 года в Москве.