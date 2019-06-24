Парламентарии из Южной Кореи и КНДР приедут на форум в Москве

Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" примет 1-3 июля в Москве 800 иностранных депутатов из 131 страны, в их числе гостей из Северной Кореи, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Северокорейские парламентарии примут участие в работе форума", - сказал Толстой в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
Он также отметил, что будут и депутаты от парламента Южной Кореи, однако планов по встрече с их коллегами из КНДР пока нет. "Если у них будет желание встретиться и возможность, то мы со своей стороны все сделаем, но нам ничего не известно о возможности такого мероприятия", - сказал Толстой.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что такая встреча должна быть инициирована самими Сеулом и Пхеньяном, хотя Международный форум в Москве теоретически мог бы стать такой площадкой.
На форуме ожидают также и депутатов от парламента Венесуэлы, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.
Вице-спикер Толстой сообщил, что на форуме будут представлены почти все европейские парламенты, на уровне спикера - парламент Словакии в лице Андрея Данко. По его словам, "Северная Америка не представлена" на форуме.
Форум, как ожидается, пройдет на высоком уровне.
"На форуме мы ждём около 800 иностранных представителей из 131 страны, 85 стран будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций, из них 37 - африканских стран. В форуме, предварительно, примут участие 49 спикеров парламентов из 46 стран", - сказал вице-спикер Госдумы.
Он добавил, что на уровне заместителей спикеров будут представлены 25 делегаций из 22 стран, и на уровне председателей комитетов парламентов - семь делегаций из четырёх стран, остальные страны представлены депутатами.
Толстой отметил, что "заключительный день форума будет отдельно посвящен развития нашего сотрудничества со странами африканского континента".
"Форум откроет председатель Госдумы Вячеслав Володин, на открытии будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На открытии и закрытии форума выступят председателей парламентов, будут представлены все континенты", - сказал вице-спикер Госдумы.
Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" и парламентская конференция "Россия - Африка" состоятся 1-3 июля 2019 года в Москве.
Азербайджанская армия обладает высоким уровнем боеспособности – министр обороны
Президент Алиев присвоил 6 полковникам в системе Минобороны звание генерал-майор
Генпрокуратуры России и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями
BMW отзывает 1,5 тыс. мотоциклов в Китае из-за неисправности в тормозной системе
Иран намерен заключить соглашение с Азербайджаном для отказа от доллара США в торговых операциях - Зариф
Цены на нефть перешли к снижению на фоне угроз Трампа в отношении Ирана, Brent подешевела до $64,6
Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года
В США появится крупнейший оператор казино в результате сделки на $17,3 млрд
В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Сотрудники ВТБ (Азербайджан) встретились со студентами филиала МГУ в Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви