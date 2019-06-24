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ТЭК 24.06.2019 16:40

Новак: РФ и Азербайджан успешно сотрудничают в формате ОПЕК+ для долгосрочной стабильности на рынке

Баку и Москва нацелены на расширение сотрудничества в сфере энергетики, отмечается в пресс-релизе Минэнерго России.

«Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак в Санкт-Петербурге обсудили текущее состояние и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики. Встреча состоялась в понедельник в рамках 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге», - отмечается в сообщении.

Новак особо отметил, что многолетнее сотрудничество России и Азербайджана основано на принципах добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, в области энергетики Баку и Москва «ведут конструктивный диалог».

«Продолжается двустороннее сотрудничество по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Азербайджане. В этом направлении в этой стране активно работают компании «Роснефть» и «Лукойл», последняя из которых также ведет добычу и поставки газа с проекта «Шах-Дениз», - отметил российского глава Минэнерго.

Он также подчеркнул, что Азербайджан и Россия активно сотрудничают в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и в формате ОПЕК+.

«Уверен, что только благодаря нашей сплоченности и решимости мы сможем добиться успеха в развитии топливно-энергетических комплексов стран и поддержании долгосрочной стабильности на рынке», - подчеркнул Новак.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]