Новак: РФ и Азербайджан успешно сотрудничают в формате ОПЕК+ для долгосрочной стабильности на рынке

Баку и Москва нацелены на расширение сотрудничества в сфере энергетики, отмечается в пресс-релизе Минэнерго России.
«Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак в Санкт-Петербурге обсудили текущее состояние и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики. Встреча состоялась в понедельник в рамках 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге», - отмечается в сообщении.
Новак особо отметил, что многолетнее сотрудничество России и Азербайджана основано на принципах добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, в области энергетики Баку и Москва «ведут конструктивный диалог».
«Продолжается двустороннее сотрудничество по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Азербайджане. В этом направлении в этой стране активно работают компании «Роснефть» и «Лукойл», последняя из которых также ведет добычу и поставки газа с проекта «Шах-Дениз», - отметил российского глава Минэнерго.
Он также подчеркнул, что Азербайджан и Россия активно сотрудничают в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и в формате ОПЕК+.
«Уверен, что только благодаря нашей сплоченности и решимости мы сможем добиться успеха в развитии топливно-энергетических комплексов стран и поддержании долгосрочной стабильности на рынке», - подчеркнул Новак.
Н.Аббасова
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