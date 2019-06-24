Более 400 пилотов подали коллективный иск против Boeing, обвинив американскую компанию в "беспрецедентном сокрытии" "известных дефектов в конструкции" самолета 737 Max, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.
В иске также отмечается, что пилоты несут "финансовые и другие потери в связи с приостановкой использования самолетов 737 Max".
Потери пилотов еще до конца не оценены, однако "могут составить миллионы долларов", отмечается в пресс-релизе двух юридических компаний, представляющих интересы пилотов. Помимо финансовых потерь, пилоты, специализирующиеся на управлении самолетами Boeing 737 Max, столкнулись с неопределенностью в отношении дальнейшей карьеры.
Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.
В иске, поданном пилотами, утверждается, что использование системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) вызвало "опасные аэродинамические дефекты при управлении".
Boeing настаивает, что конструкция самолета 737 MАX является безопасной, и обновление системы MCAS сделает самолет "одним из самых безопасных", когда он вернется в строй после повторной сертификации.
В ходе авиасалона в Ле-Бурже на прошлой неделе представители Boeing вновь подтвердили, что конструкция самолета 737 MАX соответствует всем требованиям.
Групповой иск будет рассмотрен в суде Чикаго. Слушания назначены на 21 октября 2019 года.
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