Два истребителя столкнулись в небе над Германией

Два истребителя Eurofighter Typhoon потерпели крушение в ФРГ после соприкосновения в воздухе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального министерства по внутренним делам и делам ЕС Марион Шлендер.

"Могу подтвердить, инцидент действительно произошел", - сказала Шлендер.

Авиакатастрофа произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Судьба обоих пилотов пока не известна.