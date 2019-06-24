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Дальнее зарубежье 24.06.2019 16:56

Два истребителя столкнулись в небе над Германией

Два истребителя Eurofighter Typhoon потерпели крушение в ФРГ после соприкосновения в воздухе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального министерства по внутренним делам и делам ЕС Марион Шлендер.

"Могу подтвердить, инцидент действительно произошел", - сказала Шлендер.

Авиакатастрофа произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Судьба обоих пилотов пока не известна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ВОЕННЫЕ, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]