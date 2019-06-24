Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2019 16:56

Трамп вновь раскритиковал ФРС за нежелание снизить ставку

Президент США Дональд Трамп вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

"Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Говоря о "лучшем в истории июне", Трамп имеет в виду подъем индекса Dow Jones Industrial Average на 7,7% с начала месяца, который пока является рекордным для этого месяца с 1938 года. Standard & Poor`s 500 повысился в июне на 7,2%, максимально с 1955 года.

Ранее президент неоднократно критиковал Федрезерв за повышение ставки. По его мнению, это снижает темпы роста американской экономики, повышает курс доллара, что негативно сказывается на внешнеторговом балансе и нивелирует позитивный эффект от реализованной в прошлом году налоговой реформы.

На минувшем заседании, состоявшемся на прошлой неделе, руководство ФРС оставило ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 2,25-2,5%, при этом подготовив почву к вероятному снижению ставки на одном из предстоящих заседаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ВОЕННЫЕ, АВИАКАТАСТРОФА


Похожие новости


Маас выступил за продление миссии германских военных в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]