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Дальнее зарубежье 24.06.2019 16:58

Израиль не даст Ирану закрепиться у своих северных границ и стать обладателем ядерного оружия - Нетаньяху перед встречей с Патрушевым

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Патрушевым заявил, что еврейское государство не допустит военного присутствия Ирана на своих северных границах и появления у него ядерного оружия.

"Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за внимание к интересам безопасности Израиля.

"Я бы хотел поблагодарить президента Путина за его высказывания в поддержку безопасности Израиля, о ее значимости для России. Он говорил это много раз, и я очень ценю это", - сказал премьер-министр.

Встречей с Нетаньяху Патрушев начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

Основной целью инициированных им трехсторонних контактов в Иерусалиме Нетаньяху назвал поиск "адекватных ответов на вызовы, существующие в нашем регионе, в том числе для безопасности Израиля".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]