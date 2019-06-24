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Нетаньяху: Россия понимает позицию Израиля по Ирану

Российская сторона осознает, почему у Израиля есть опасения по поводу Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"История России помогает ей понять нашу точку зрения по Ирану, который призывает к уничтожению нашего государства", - сказал Нетаньяху, выступая в понедельник перед журналистами.

Израильские СМИ поясняют, что это заявление премьер сделал перед переговорами в понедельник с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Это режим, который хочет не просто захватить нашу страну, а именно уничтожить ее. И работает над этим ежедневно", - добавил премьер Израиля.

Он пояснил, что по этой причине Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ наших границ. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]