Нетаньяху: Россия понимает позицию Израиля по Ирану

Российская сторона осознает, почему у Израиля есть опасения по поводу Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"История России помогает ей понять нашу точку зрения по Ирану, который призывает к уничтожению нашего государства", - сказал Нетаньяху, выступая в понедельник перед журналистами.

Израильские СМИ поясняют, что это заявление премьер сделал перед переговорами в понедельник с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Это режим, который хочет не просто захватить нашу страну, а именно уничтожить ее. И работает над этим ежедневно", - добавил премьер Израиля.

Он пояснил, что по этой причине Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ наших границ. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия".