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СНГ 24.06.2019 19:20

Нетаньяху пригласил Путина посетить Иерусалим в январе 2020 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на приезд в Иерусалим президента России Владимира Путина в январе 2020 года на мероприятия по случаю 75-летия освобождения воинами Красной армии узников нацистского концлагеря Освенцим.

Годовщина будет отмечаться в январе будущего года.

"Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на открытие монумента в память о блокаде Ленинграда и мероприятие по случаю 75-летия освобождения Освенцима", - сказал Нетаньяху, принимая у себя в канцелярии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Премьер-министр назвал символичным, что в нынешнем году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, пришелся на 9 мая и совпал с Днем Победы.

"Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы Государство Израиль", - сказал Нетаньяху.

В ходе двухдневного визита Патрушев встретится со своими израильским и американским коллегой Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном, в том числе в трехстороннем формате.

Концлагерь Освенцим (Аушвиц), располагавшийся на территории Польши, был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]